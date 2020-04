La décote moyenne du Bel 20 se normalise

Les cours des différentes composantes du Bel 20 ont enregistré une reprise technique, avec une progression moyenne de 17% depuis la mi-mars. Toutes les valeurs de l’indice affichent un bilan positif, les plus fortes hausses ayant été enregistrées chez Colruyt (+29%), Telenet (+29%) et Galapagos (+27%).

Le potentiel moyen s’est largement normalisé, pour retomber de 59% vers 24%, avec Colruyt qui a retrouvé une prime élevée tandis qu’ING affiche la plus forte décote (90%), le titre n’ayant pratiquement pas participé au mouvement haussier de ces dernières semaines.

Les objectifs moyens ont fortement reculé à mesure que les analystes ont intégré l’impact de la crise sanitaire, avec un recul moyen de 7,9%. Les plus forts ajustements ont impacté ING (-24%) et Barco (-22%) tandis qu’une grosse poignée de titres ont nettement mieux résisté. Dans ce groupe, nous trouvons sans surprise des valeurs telles que Cofinimmo, Colruyt, Galapagos, UCB et WDP.