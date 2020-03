La digue hospitalière tient toujours le coup

Le nombre d'hospitalisations continue sa progression; le stock de lits disponibles ne faiblit pas encore. Reste à savoir quand la hausse des statistiques sera enrayée. Selon les modèles, on parle de la semaine prochaine... ou de début avril. Tenter de voir plus loin est hautement hasardeux.

Le ton est rassurant au SPF Santé publique. Oui, le nombre d'hospitalisations augmente en Belgique (environ 30% en plus de mardi à mercredi) mais celui des lits disponibles en soins intensifs suit, peu ou prou, la même dynamique. Autrement dit, le "buffer" de sécurité tient toujours le cap.

De mardi à mercredi, le nombre de patients hospitalisés aux soins intensifs pour cause de coronavirus est passé de 100 à 130.

Tel est le bilan officiel. Le 18 mars, la Belgique déplorait un total de 21 décès et comptait 1.795 cas de coronavirus. Soit 309 cas de plus que la veille. Du côté des hospitalisations, si 155 personnes ont pu quitter l'hôpital depuis le début des hostilités, 187 y sont rentrées rien que ce mercredi. Ce qui portait le total des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 à 634. Parmi eux, 130 se trouvaient aux soins intensifs, dont 88 sous assistance respiratoire.