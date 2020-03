Ce fut poussif car les discussions se sont éternisées entre francophones et Flamands, divisés en particulier sur la nécessité ou non de fermer les écoles. La Première ministre a fini par confirmer ce que tout le monde pressentait: pour enrayer la propagation exponentielle du coronavirus, des mesures drastiques s’imposent, bien au-delà de celles déjà prises.

Les recommandations d’hygiène de base faites à chacun ne suffisent plus. À ce stade, il faut passer des mesures individuelles aux collectives. Dans ce pays, l’union ne fait plus vraiment la force. Mais cette fois, la force (majeure) doit faire l’union.

Mais il y a plus. Cette crise peut être un point de bascule, (pardon) ce coup de pied au cul dont manifestement nous avons besoin pour nous projeter dans l’avenir, non plus à reculons mais avec ambition.

Pour cela, il nous faut des femmes et des hommes d’Etat qui acceptent de dépasser leurs intérêts propres pour faire gagner l’intérêt général. On ne dit pas qu’il faut revenir à la Belgique de Papa, ce serait idiot car elle a vécu. On dit que le sens des priorités et des responsabilités s’impose. Maintenant.