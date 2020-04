La maison mère de Galeria Inno placée sous protection judiciaire

Le groupe allemand Karstadt Kaufhof, propriétaire, entre autres, des magasins Galeria Inno en Belgique, a sollicité la protection contre ses créanciers auprès de la justice. Une victime de plus de la crise du coronavirus...

La crise du coronavirus, qui a déjà mis à mal bon nombre d'entreprises, et en particulier dans le commerce de détail, menace à présent la survie d'un géant. Le groupe allemand Galeria Karstadt Kaufhof, maison mère de l'enseigne Galeria Inno en Belgique , s'est adressé à un tribunal d'Essen pour se mettre à l'abri de ses créanciers. La protection judiciaire lui a été accordée.

Depuis la fermeture de ses magasins (dont les Inno belges) le 18 mars dernier, le groupe allemand Galeria Karstadt Kaufhof perd chaque semaine plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L'avenir de ce groupe, qui emploie plus de 28.000 salariés, est clairement menacé. De son propre aveu, il perd chaque semaine, depuis la fermeture de ses magasins (dont les Inno belges) le 18 mars dernier, plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ici la fin avril, c'est plus d'un demi-milliard d'euros qui devraient ainsi partir en fumée.