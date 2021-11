La marge de la capacité d'analyse des tests PCR devient "très réduite"

La capacité maximale de tests PCR pour le Covid-19 est estimée à 125.000 par jour , or le 18 novembre dernier, un nombre record de 110.000 tests ont été analysés par les laboratoires, selon Le Soir. "La marge devient très réduite", confirme Karine Moykens, responsable du testing et du tracing.

Face à une "situation est très critique", selon Alain Derom, président de l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en biopathologie médicale, "on ne pourra plus tenir très longtemps". "Notre système fonctionne mais, en ce moment, c'est un peu comme si on avait des bus remplis comme à l'heure de pointe, toute la journée, pendant deux semaines d'affilée."