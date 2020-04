La nature n'attend pas, les clients non plus…

Le secteur des pépinières joue l’essentiel de son chiffre d’affaires sur le printemps. Les mesures de confinement qui le paralysent tournent à la catastrophe, malgré les ventes en ligne et les livraisons. Et la concurrence des grandes surfaces et des animaleries est plus cuisante encore.

Lorsqu’il répond à notre appel, on devine Frédéric Gabriel très affairé, arpentant les allées de sa pépinière le téléphone coincé au creux de l’épaule, les mains chargées de plantes et de fleurs. En cette saison, sa pépinière, à Bellevaux à quelques kilomètres de Malmedy, devrait regorger de clients entre les parterres de plantes annuelles. Mais à la veille de ce week-end de Pâques que l’on annonçait pourtant superbe, Frédéric Gabriel est seul ou presque à courir d’un bout à l’autre des serres et des couches.

Comme tout le secteur horticole, ou presque, la pépinière Gabriel est fermée par les mesures de confinement. À plus mauvais moment. "Je fais généralement 75% de mon chiffre d’affaires entre mars et mai", explique-t-il.

Comme beaucoup de ses confrères, Gabriel a, dans un premier temps, tenté la "vente sans contact", à emporter. "Mais on nous a vite fait comprendre que cela ne répondait pas aux critères de confinement…" Il s’est donc rabattu sur les livraisons pour l’ensemble de la province de Liège ou presque. "Ça marche plus que bien", reconnaît-il. Entre le téléphone, les mails et Facebook, plus de 500 commandes en quelques heures l’obligent à travailler avec une équipe réduite 16 à 17 h par jour.

Vue en plein écran Les livraisons à domicile nécessitent un surcroît de travail et mangent les marges.

"Il en va de notre survie. Plus de la moitié de notre stock doit partir dans les 6 semaines, sinon c’est perdu… Pour les plantes vivaces ou les arbustes, cela peut encore aller, mais pour les annuels, si ce n’est pas vendu maintenant, c’est foutu. "Pour les horticulteurs qui parviennent à bien s’organiser, la vente en ligne est donc une solution de sauvetage. La fédération wallonne horticole dénombre plus d’une centaine de points de vente qui continuent à travailler de cette manière. Elle propose d’ailleurs des "vitrines virtuelles" pour aider ses membres en collaboration avec le spécialiste wallon de l’ERP, Odoo.

Une solution de sauvetage mais pas nécessairement la panacée. La livraison demande un travail ardu et onéreux qui mange la marge de près 20%. Chez Delbard Serralux à Nivelles, Barbara Van De Weyer peine, avec sa famille, à garder la tête hors de l’eau. "Nous avons dû mettre quatre personnes au chômage technique. Il ne reste plus que mes parents et moi pour préparer les commandes et les livrer. On survit grâce à la fidélité de nos clients. Il faut donc les en récompenser…" Lorsque l’on surfe sur les sites de quelques pépinières de Wallonie, il n’est pas rare de voir des messages avertissant des retards et de l’arrêt pur et simple des livraisons le temps de résorber l’arriéré.

Concurrence déloyale

Même s’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact véritable du confinement, Gabriel affiche un relatif optimisme. "Lorsqu’ils sont présents, les clients achètent au coup de cœur, à l’œil. Par internet, ils se rabattent sur les valeurs sûres. Moins de diversité mais de plus grosses commandes." Mais l’augmentation du ticket moyen ne parviendra pas à combler totalement le manque à gagner.

Un manque à gagner, qui vient aussi de la concurrence qui joue en faveur des grandes surfaces ou de certains magasins de type animalerie-décoration qui peuvent vendre de l’horticulture. Des chaînes comme Aveve, Horta ou certains franchisés Delbard notamment peuvent en effet ouvrir leur portes. Il y a donc un déséquilibre. Alain Grifnée, représentant de la filière horticole au Collège des producteurs wallons parle de concurrence déloyale. "La situation est assez chaotique. Du coup, on se retrouve avec des magasins identiques qui peuvent ou non ouvrir à quelques kilomètres de distance."

Vue en plein écran La livraison à domicile permet de sauver une partie des activités mais pas la totalité.

Barbara Van De Weyer en fait les frais. Sa famille exploite une franchise Delbard à Nivelles. Elle a dû garder les volets baissés sur ordre de la province du Brabant wallon alors qu’un point de vente de la même enseigne reste ouvert à quelques kilomètres de là, dans le Hainaut. "Même chose pour un Aveve, dont le chiffre d’affaires en alimentation est suffisant. Sans compter les grandes surfaces. Nous vendons aussi des produits de décoration pour le jardin ou des barbecues. Nos clients potentiels n’auront pas attendu que l’on puisse ouvrir et auront été en grandes surfaces…"

Grifnée plaide donc auprès du ministre de l’Économie et de l’Agriculture Willy Borsus pour qu’il transmette ce déséquilibre lors du prochain Comité national de Sécurité ce mercredi. "On espère un assouplissement pour les plantes ornementales comme pour l’horticulture comestible. Il est tout à fait possible d’ouvrir les jardineries en respectant les mesures de distanciation sociale."

Et de lancer un appel aux communes et administrations pour acheter massivement des plantes décoratives pour fleurir parcs et jardins publics. "On a besoin de couleurs. Et cela soutiendrait le secteur…"