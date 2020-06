La pandémie de Covid-19 a fait plus de 370.000 morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 370.261 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon le dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 6.113.340 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Ètats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104.356 décès pour 1.788.762 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 38.489 morts, l'Italie (33.415), le Brésil (29.314) et la France (28.802). L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus frappé par la pandémie, a indiqué que le nombre de contaminations avait atteint dimanche le seuil des 150.000 malades. Le virus a fait 7.797 morts dans la République islamique.