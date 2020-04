La période des assemblées générales à distance prolongée jusqu'au 30 juin

Entre-temps, le Fédéral a décidé de diluer la fin du "lockdown" dans le temps et par secteurs, ce qui rendait les choses très compliquées pour toutes les entreprises et associations qui avaient programmé leur assemblée après le 3 mai. Le nouvel arrêté, paru ce mardi au Moniteur, allonge la période d’application de la mesure jusqu’au 30 juin . Une date qui correspond à la fin de la saison des assemblées.

Spreds à l’initiative

Spreds a décidé d’ouvrir son outil à toutes les sociétés, ASBL et copropriétés qui désireraient se faciliter la vie . La plateforme a travaillé ces dernières semaines pour développer un module d’AG qui puisse s’adapter à tous les cas de figure et qui intègre toutes les possibilités ouvertes par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux. Comme si Spreds avait deviné que le Fédéral allait prolonger sa durée d’application…

Mode d’emploi

Comment ça marche? Concrètement, il faut se connecter à la plateforme de Spreds baptisée "spreds.pro" et commencer par y définir le profil de son entreprise: combien d’actionnaires, quelles catégories d’actions, etc. On peut ensuite y paramétrer son AG en définissant son ordre du jour avec les différentes résolutions à soumettre, en indiquant s’il y a des quorums ou des majorités spécifiques à respecter. Il faut aussi prévoir le timing des questions et réponses, puis générer la convocation sous format Word.