La possibilité d'avoir deux semaines de congé à carnaval discutée en Flandre

Les congés de carnaval pourraient débuter dès le 8 février en Flandre, et durer deux semaines. Une réunion se tient ce samedi à ce sujet. Rien de tel n'est encore envisagé en FWB.

Des consultations ont lieu, ce samedi, entre le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) et les différents partenaires sociaux pour évaluer la situation sanitaire dans les écoles. Une prolongation du congé scolaire de carnaval doit notamment y être abordée, de même que la volonté d'un syndicat de rendre le port obligatoire du masque à l'école primaire .

Pas (encore) de discussions en FWB

En Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune réunion de ce type n'est prévue pour le moment et un point sera fait à la mi-janvier, indique-t-on samedi au cabinet de la ministre Caroline Désir (PS). Il n'y a pas de telle demande de prolongation et rien ne le justifie actuellement, y répond-on. La reprise des cours se fera bien lundi sous code rouge et un point sera fait mi-janvier, comme annoncé courant décembre.