La pression augmente pour relancer les négociations fédérales

Ecolo/Groen annonce à son tour que les pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement Wilmès ne devraient pas être reconduits au-delà du 27 juin.

On sent bien que la politique pure et dure revient à mesure que décroît le nombre quotidien d'hospitalisations pour Covid-19. La question de l'après-crise est en train de se cristalliser autour d'une date clé, le 27 juin, où se terminera la première phase des 3 mois de pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement Wilmès.

Après la N-VA qui de longue date a indiqué qu'il n'y aurait aucune raison de renouveler ces pouvoirs spéciaux si la crise sanitaire devait se calmer, et le sp.a qui s'exprimait dans le même sens ce week-end, Ecolo/Groen a indiqué lundi que les verts ne voyaient aucune raison de prolonger cette formule exceptionnelle qui ampute le Parlement d'une bonne partie de son pouvoir.

Ils étaient rapidement rejoints par le PS. Puis par DéFI qui rappelle au passage qu'il ne s'agit là ni plus ni moins que de l'accord politique qui a conduit dix partis à soutenir ces pouvoirs spéciaux: trois mois renouvelables. CD&V et Open Vld ont suivi les verts lundi.

"Peut-être aura-t-on encore besoin des pouvoirs spéciaux pour maîtriser la pandémie et accompagner la relance économique..." Maxime Prévot Président du cdH

"Heu... on n’aurait pas d’autres priorités sur le feu actuellement ? L’ampleur de la crise sanitaire (qui n’est toujours pas finie!) et l’énormité du plan de relance économique nécessaire doivent forcer une analyse sereine", a pour sa part indiqué Maxime Prévot, président du cdH. "Peut-être aura-t-on encore besoin de cet outil pour maîtriser la pandémie et accompagner la relance économique..." Pour les humanistes, il est encore un peu tôt pour tuer les pouvoirs spéciaux.

Ils sont sans aucun doute isolés car cette question en sous-tend une autre: quand et comment va-t-on redémarrer les négociations pour former un gouvernement en bonne et due forme ?

Conner Rousseau, jeune président du sp.a, se dit prêt à y aller. Comme la N-VA. Le PS n'est pas contre. Ecolo ne veut pas trop en parler et le MR semble écartelé entre Sophie Wilmès pour qui la relance économique demande la constitution rapide d'un exécutif majoritaire et un Georges-Louis Bouchez qui affirme haut et fort résister à la volonté de certains de ses homologues de reprendre les discussions. Le président du MR préfère attendre septembre et la fin de l'urgence sanitaire, assure-t-il.

Distances avec le CNS

Ecolo a détonné davantage que les autres dans le concert politique qui a suivi la réunion du Conseil national de sécurité (CNS) en fustigeant le report au 18 mai des rencontres familiales contre l'avis des experts. Ahmed Laaouej, chef de groupe PS, s'est également exprimé de la sorte.

A gauche on prend donc ses distances avec le Conseil national de sécurité où siègent pourtant Elio Di Rupo (PS) et Pierre-Yves Jeholet (MR), qui président tous deux des exécutifs associant PS et Ecolo.

La fin des pouvoirs spéciaux doit entraîner une demande de confiance au Parlement de la part de Sophie Wilmès. Si elle ne l'obtient pas, "le gouvernement reviendra en affaires courantes", dit Marc Uyttendaele, constitutionnaliste. "Je doute qu'un Premier ministre pose la question de la confiance s'il sait qu'il va la perdre", complète son confrère Christian Behrendt.