La prime au personnel soignant cale

Le gouvernement Wilmès aimerait confier aux partenaires sociaux la distribution d'une prime qui doit récompenser le personnel de première ligne qui lutte contre le Covid-19.

Le gouvernement va-t-il parvenir à récompenser le personnel soignant qui lutte depuis des semaines pour prendre en charge les malades du Covid-19? Rien n’est moins sûr alors que l’idée, éventée par De Tijd il y a une dizaine de jours, d’une prime unique défiscalisée, refait surface.

Un montant de 1.450 euros par prime pour le personnel médical et les pharmaciens d'hôpitaux a été évoqué par le quotidien économique, mais ce chiffre ne semble plus d’actualité. Pour cause, il n’y a pas vraiment consensus sur les fonctions qu’il s’agit de récompenser. Faut-il se limiter aux médecins et infirmiers alors que d'autres métiers sont tout aussi exposés? La question est épineuse.

Et plutôt que de décider lui-même de qui obtiendrait combien et à quelles conditions, le gouvernement préfère laisser ce soin aux partenaires sociaux, a appris L’Echo. Un budget de 150 à 166 millions d’euros, selon les sources, pourrait être ainsi mis à disposition des patrons et syndicats afin de distribuer cette manne généreuse.

Dans l’idée du gouvernement Wilmès, il s’agit de récompenser exclusivement le personnel soignant. Mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. Les réticences syndicales sont tenaces et nombreuses.

Scier la branche des soins de santé?

En milieu de semaine dernière, le front commun a d’ailleurs écrit au gouvernement et aux présidents des 10 partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux de Wilmès II et participent donc à ce fameux Kern + du samedi. Sans réactions jusqu’ici, confirme Myriam Delmée, présidente du Setca. Interrogée par L’Echo, elle résume la position syndicale.

"Le principe d’une prime n’est pas satisfaisant, dit-elle. Le secteur a avant tout besoin de moyens pour fonctionner en toute sécurité, dit-elle. Depuis ce courrier, la catastrophe vécue dans les maisons de repos nous a donné raison."

Toujours sur le plan des principes, débarrasser cette prime de tout impôt et cotisation sociale déplait aux syndicats. La CSC confirme également cette réticence. "Le secteur des soins de santé est un secteur qui a besoin de la Sécurité sociale, cette proposition revient à scier la branche sur laquelle on est assis, complète Myriam Delmée. On semble vouloir donner beaucoup avec le budget santé, mais il va bien falloir boucher les trous à un moment donné. Qui va payer la facture? Les travailleurs, les patients? Pieter Timmermans (l'administrateur délégué de la FEB, NDLR) ne nous rassure pas en affirmant qu'il y a des économies à faire en soins de santé..."

"Ce que nous voulons, c’est une discussion au niveau des secteurs qui prenne en considération toutes les fonctions. Il faut gratifier les soins de santé au sens large, poursuit la présidente du Setca. Nous voulons une revalorisation des salaires. Dire maintenant que ce sont des héros et les oublier une fois la crise passée, ça ne va pas."

Le front commun syndical craint également que les dizaines de millions envisagés pour financer cette prime ne soient ponctionnées sur le fameux budget "blouses blanches". Fin de l'an dernier, une initiative parlementaire – le gouvernement étant en affaires courantes – avait dégagé un fonds de 400 millions d'euros pour soutenir le secteur des infirmiers.