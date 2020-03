La prolongation du confinement au-delà du 5 avril semble inévitable

Les chiffres de l'expansion de l'épidémie de Covid-19 en Belgique ne se calment pas.

Les chiffres annoncés ce mercredi concernant l'expansion du Covid-19 montrent une nette hausse des entrées à l'hôpital pour cause d'infection: 443 patients supplémentaires ont été admis. Au total, il y a actuellement 2.152 personnes hospitalisées, dont 474 en soins intensifs (93 de plus que la veille). Parmi celles-ci 322 sont sous assistance respiratoire. En outre, en un jour, les chiffres montrent une forte augmentation des décès: 56 nouveaux. Le Covid-19 a donc déjà causé la mort de 178 personnes dans notre pays.

"Il est important de maintenir les mesures de confinement parce que la situation est toujours épidémique." Emmanuel André Virologue

668 patients ont été testés positifs au nouveau coronavirus mardi, ce qui porte à 4.937 cas d’infection confirmés par des tests en laboratoire.

Augmentation significative

Mais que disent ces chiffres? Ils indiquent une augmentation significative des admissions à l'hôpital et aux soins intensifs. Des décès aussi.

Est-ce inquiétant? Cela remet-il en cause la stratégie belge de confinement, plus light que la française? Ce qui semble clair, c'est que la Belgique n'a pas encore atteint son "pic d'épidémie". On savait que les mesures, décidées le 13 mars, ne marqueraient pas leur effet rapidement. Le temps d'incubation du virus peut en effet aller jusqu'à 14 jours. "Et il est important de maintenir les mesures de confinement parce que la situation est toujours épidémique", insiste le virologue Emmanuel André.

Les mesures actuellement en vigueur et leurs effets seront discutés ce vendredi lors d'un Conseil National de Sécurité. Leur prolongation au-delà du 5 avril semble inévitable. Quant à un renforcement du confinement, la question se posera aussi. Ces derniers jours, les forces de l'ordre sont passées plus sévèrement à l'action pour faire respecter les règles prises à la légère par une partie de la population.

Concernant la hausse des décès, le virologue Emmanuel André, qui est porte-parole interfédéral Covid-19, apporte une nuance: sont pris en compte les décès enregistrés la veille dans les hôpitaux, mais aussi ceux des maisons de repos, qui ne sont pas toujours intégrés immédiatement dans les statistiques. Rappelons qu'une directive de la Société belge de Gérontologie et de Gériatrie demande que les occupants de centres de soins résidentiels très affaiblis et contaminés par le coronavirus Covid-19, et chez qui il apparaît que la maladie sera fatale, ne doivent pas être hospitalisés.

Une lutte belge efficace?

Avec ses près de 5.000 cas d'infection et ses 178 décès, où se situe la Belgique par rapport à ses voisins, sachant qu'on approche des 20.000 morts au niveau mondial? Difficile de comparer avec des échelles de population différentes, des densités d'habitat incomparables et des mesures de détection disparates. Certains pays pratiquent en effet un dépistage à grande échelle alors que la Belgique ne teste que les cas symptomatiques. Les estimations émises par les scientifiques sur le nombre de Belges ayant contracté le coronavirus sont très variables. Pour certains, la moitié de la population pourrait déjà avoir été infectée. Bref, il est impossible de confronter des taux nationaux de contaminations par rapport à la population totale, ou le nombre de décès par rapport aux personnes contaminées.

Les pays les plus touchés sont l'Italie (6.820 morts pour 69.176 cas) et l'Espagne (3.434 décès pour 47.610 cas ). Oui, l'Espagne compte désormais plus de morts du nouveau coronavirus que la Chine (3.281 morts pour 81.218 cas), d'où est partie la pandémie... L’Iran a recensé 2.077 morts (27.017 cas). La France suit avec avec 1.100 morts (22.302 cas), et puis viennent les États-Unis avec 600 morts (55.225 cas).

La Corée du Sud, louée pour avoir fait tester les cas suspects et suivre leurs contacts, a annoncé 76 nouveaux cas et dépassé la barre des 9.000 personnes infectées...