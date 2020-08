La province d'Anvers opte pour un couvre-feu raccourci

"Pour la première fois depuis longtemps, la valeur R (qui représente le nombre de personnes infectées par un malade, NDLR) est inférieure à 1.00, et plus précisément est à 0.99", a déclaré Cathy Berx, la gouverneure d'Anvers. Autrement dit, le virus recule très légèrement. Les mesures en province d'Anvers ont donc été "ajustées" et non "assouplies", selon Cathy Berx. Dans sa conférence de presse, ce mercredi, elle a annoncé plusieurs mesures.