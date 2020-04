La raison d'être de l'entreprise à l'épreuve du coronavirus

La crise du coronavirus représente un formidable test pour les entreprises afin de démontrer l’authenticité de leur démarche.

Depuis plusieurs années, les entreprises claironnent leur engagement vis-à-vis des différentes parties prenantes : les actionnaires, mais aussi les employés, la société, la planète. La mission de l’entreprise ne se limite plus à maximiser les profits pour l’actionnaire, mais à créer de la valeur pour chacun de ces intervenants clés. Cela se traduit dans le rapport annuel par quelques paragraphes sur le sponsoring d’œuvres charitables, les politiques mises en place pour assurer le bien-être des collaborateurs ou le gain d’émissions carbone grâce à l’énergie renouvelable.

Muriel De Lathouwer

Administratrice de sociétés et ex-CEO d'EVS

Les investisseurs sont plus attentifs à ces aspects de responsabilité sociétale ou environnementale. Black Rock, qui gère plus de 6000 milliards de dollars d’actifs, exige de la part des entreprises dans lesquelles il investit un retour sociétal en complément du retour financier. La génération des milleniums est désireuse de donner du sens à sa vie professionnelle. Ce facteur est pris en compte pour recruter et garder les jeunes talents. Les 3 P : People, Planet, Profit sont à la mode, et tant mieux.

Autenticité et valeurs

La crise du coronavirus représente un formidable test pour les entreprises afin de démontrer l’authenticité de leur démarche. Le discours sur les valeurs de l’organisation n’est crédible qu’à partir du moment où le management prend des décisions qui sacrifient le profit à court terme afin d’adhérer à ces valeurs.

La manière dont les dirigeants et les entreprises décident d’agir perdure dans les mémoires et affecte la réputation bien au-delà des crises. A titre d’exemple, l’une des sociétés d’un groupe familial dont je suis administrateur, a été victime en 2018 d’un incendie qui a détruit leur usine de fabrication de batteries industrielles, la plus grande d’Europe. La réaction a été immédiate : l’usine allait être reconstruite et personne ne serait licencié. Un acte fort, le délai des travaux s’étalant sur plus d’un an.

A court terme, il aurait été financièrement plus raisonnable de licencier massivement. L’impact socio-économique aurait été violent dans cette région défavorisée du Nord de la Grèce et le moral des ouvriers aurait été affecté durablement. En conservant une main d’œuvre formée, le redémarrage de l’usine a été accéléré, la productivité augmentée. Le sentiment d’appartenance et de loyauté s’est ressenti dans toutes les entreprises du groupe. Cette gestion de crise est citée en exemple. Le groupe en récolte aujourd’hui les fruits.

Soyons clairs, cela n’aurait pas été possible sans le soutien financier des actionnaires familiaux et la prévoyance des dirigeants qui avaient souscrit une assurance liée à la perte de profits. Cependant, l’absence de trésorerie n’empêche pas d’adopter une attitude solidaire et empathique. Dans le contexte de la crise actuelle du coronavirus, en cas de ralentissement prolongé de l’activité, certaines sociétés envisagent d’appliquer un pourcentage de réduction de la rémunération et du temps de travail plus important pour les cadres que pour les employés.

Solidarité

Dans mes échanges récents avec plusieurs CEOs de sociétés dont je suis administrateur ou qui font partie de mon réseau, j’ai été impressionnée de constater la dynamique positive face à la crise du coronavirus au sein des sociétés qui ont développé une culture basée sur des valeurs fortes et authentiques. Les exemples d’élans de solidarité afin d’assurer la pérennité de l’entreprise ne manquent pas. Des employés (même syndiqués) de magasins fermés se portent volontaires pour soutenir les ventes en ligne soit au call center soit à la logistique, d’autres prennent une partie de leurs congés en confinement afin d’être entièrement disponibles dès la reprise du travail, l’équipe dirigeante renonce à une partie de sa rémunération.

Certaines sociétés, des multinationales aux jeunes pousses, démontrent avec force et créativité leur engagement sociétal. Elles agissent en fonction de leurs moyens, en mettant à disposition leurs ressources ou leurs deniers. Des brasseries fournissent l’alcool pur pour fabriquer du gel hydroalcoolique, les imprimantes 3D sont mobilisées pour convertir des équipements standards en respirateurs, des locaux inoccupées sont mis à disposition du personnel soignant, certains tirent parti de leurs contacts auprès des fournisseurs en Chine pour se procurer et offrir des masques, d’autres font des donations conséquentes, l’écosystème des start-ups numériques fourmille d’initiatives en développant des applications et des plateformes d’entre-aide gratuites.