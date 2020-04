La référence à la "Grande Dépression"

Une révision d’une telle ampleur (6,3%) sur une aussi courte période, c’est du jamais vu. Ce qu’elle a baptisé le "Great Lockdown" (le Grand Confinement) constitue la pire récession depuis la Grande Dépression des années 30. Elle est bien plus grave que la Grande crise financière de 2008-2009, où la contraction n’était finalement que de 0,1%. À l’époque, les marchés émergents, Chine en tête, tiraient encore la croissance mondiale. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Seule consolation, nous n’en sommes pas encore aux chiffres de la crise de 1929. Sur la période de 1929 à 1932, la croissance globale avait chuté de 10% (contre -3% aujourd’hui) et celle des pays avancés de -16% (contre -6% aujourd’hui), a-t-elle dit. Et si tout va bien, la croissance devrait rebondir à 5,8% en 2021, même si la perte cumulée de PIB mondial en 2020 et 2021 devrait atteindre quelque 9.000 milliards de dollars, "soit un montant supérieur à celui des économies du Japon et de l'Allemagne réunies."