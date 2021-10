La regénéralisation du port du masque et du télétravail au menu du Codeco

Face à la reprise générale de l'épidémie, le Fédéral entend harmoniser les restrictions sanitaires en vigueur dans les trois Régions du pays. Le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne a évoqué ce week-end une "regénéralisation" des mesures qui avaient été maintenues en Wallonie et à Bruxelles", mais pas en Flandre. Cette harmonisation portera sur trois points principaux.

Le port du masque devrait être regénéralisé, dans les commerces et lieux publics. Cette mesure touchera surtout la Flandre, qui avait assoupli cette règle le 1er octobre. " Il semble qu'une obligation plus large de port de masque soit négociable , certainement dans les communes où les foyers de contamination sont nombreux", a reconnu le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), qui participe au Codeco depuis Dubaï, où il participe à la préparation de l'Exposition universelle.

Un recours accru au covid safe ticket sera aussi discuté. Celui-ci est déjà largement d'application à Bruxelles dans les restaurants, salles de sport, musées, etc. Il sera instauré de la même façon en Wallonie dès ce 1er novembre. Mais en Flandre, il n'est exigé que pour les grands événements, rassemblant 500 en intérieur et 750 en extérieur. La jauge pourrait passer à 50 en intérieur et 100 en extérieur. Mais la N-VA y est opposée.