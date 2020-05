La relance des visites immobilières fait carton plein

Le projet résidentiel Catedra, sis rue de Ligne 1, à l'ombre de la cathédrale Saint Michel et Gudule. Porté par Bouygues Immobilier, il développe 37 appartements autour d’un patio intérieur. La commercialisation a été lancée fin mars par Victoire et 25% des biens ont déjà été vendus sur base d'un prix au m² de 4.800.

On craignait, vu l’ambiance, le manque de candidats et les situations complexes créées par les mesures de distanciation physique. Au final, la reprise des visites sur le terrain arrange tout le monde, selon les courtiers immobiliers interrogés.

La semaine dernière déjà, le réseau de courtage immobilier ERA, puissant en Flandre, annonçait 2.500 visites à domicile programmées et un mois de mai deux fois plus chargé que d'habitude. "La semaine du 11 mai, nous effectuerons 200 visites sur site avec 30 courtiers. Et nous avons une liste d'attente de 600 acheteurs potentiels, dont beaucoup ont une intention d'achat claire", renchérissait pour sa part le CEO de Hillewaere Vastgoed Roel Druyts, agent immobilier à Turnhout. Quant à Kim Ruyse, la directrice opérationnelle de Century21, elle n’hésite pas à ajouter qu’outre l’arriéré à résorber, un surplus de propriétés à vendre ou à louer arrive sur le marché en raison de la pandémie de coronavirus. "Des personnes malheureusement décédées. Mais aussi des divorces", précise-t-elle.

Arriéré en porte-à-faux

Le topo est globalement identique à Bruxelles et aux alentours. Chez Latour & Petit, très ancré dans les communes cossues du sud de la capitale, on annonce plus de 200 visites programmées dans les prochains jours rien que sur le segment de la vente. "Nous avons six courtiers dédiés au marché locatif. Celui que j'ai appelé lundi matin me dit avoir déjà 50 visites programmées", précise Philippe Mestach, le responsable commercial.

"Un surplus de propriétés à vendre ou à louer arrive sur le marché en raison de la pandémie de coronavirus: des personnes malheureusement décédées; mais aussi des divorces." Kim Ruyse Century 21

À ce stade, il est bien sûr trop tôt pour affirmer si cette reprise en force des visites physiques dans les logements à louer ou à vendre, neufs comme anciens, se passera sans encombre. Et si cette étape indispensable du processus commercial permettra de relancer durablement ce marché de première nécessité mis depuis huit semaines déjà à l’arrêt, ou du moins en porte-à-faux.

En porte-à-faux, car "une maison, c’est comme une voiture: il serait impensable pour la toute grande majorité des acheteurs de signer le bon de commande avant d’avoir fait un essai ou à tout le moins pris place dans l’habitacle", insiste Thierry Kemp, responsable de la commercialisation des projets neufs chez Victoire. Ce dernier embraie pour confirmer que les clients potentiels, tant à la location qu’à l’achat, se sont déjà bousculés au portillon en avril. "On a eu 25% de demandes en plus que l’an dernier. La raison est évidente: les gens avaient le temps de faire leur marché en ligne et ils l’ont vraiment pris. C’est incroyable le nombre de clics enregistrés sur nos sites de commercialisation!".

"Les clients potentiels, tant à la location qu’à l’achat, se sont déjà bousculés au portillon en avril: on a eu 25% de demandes en plus que l’an dernier à pareille époque." Thierry Kemp Victoire Properties





Carton plein, mais terrain compliqué

Oui, mais voilà: impossible de concrétiser les essais jusqu’ici. "On a répondu aux demandes par courriel, bien sûr. Et la semaine dernière, on a rappelé chaque client pour planifier les rendez-vous. On dépasse déjà les 70 visites planifiées. Pour l’instant…", résume le responsable. Quant au type de bien plébiscité, il n’aurait pas vraiment changé. Et Thierry Kemp ne croit pas à la ruée impulsive sur la villa avec jardin comme effet direct du confinement prolongé. Chez Latour & Petit, par contre, on assure avoir une demande accrue pour les maisons avec jardin.