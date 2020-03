La réorganisation judiciaire comme planche de salut?

On l'a vu et écrit dans ces pages, le gouvernement a pris différentes mesures afin d'aider les entreprises à passer le cap de cette crise du coronavirus. Mais au-delà de ces premières directives, il semble que la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) pourrait également servir d'outil aux entreprises souhaitant se mettre à l'abri de leurs créanciers. Mais, prévient le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, Paul Dhaeyer, "il s'agit d'une arme à double tranchant".

Négocier avec les créanciers

Pour l'avocat Nicholas Ouchinsky (Lexlitis), qui intervient régulièrement dans des PRJ, il faut profiter de cette période pour tenter de négocier des accords à l'amiable avec les créanciers . Moins le nombre de créanciers est élevé, plus la négociation sera aisée. Il est ainsi possible d'obtenir des reports ou des suspensions de paiements avec les banques et les bailleurs. Dans ce cas, il est même prévu que cet accord à l'amiable soit homologué par le tribunal de l'entreprise.

Choisir le bon moment

L'avocat Grégory de Sauvage (CMS), également actif au niveau des PRJ, insiste sur le moment de l'introduction de cette procédure . En effet, une fois la demande validée par le tribunal de l'entreprise, la société est protégée par rapport à ses dettes du passé mais pas par rapport à celles à venir. Or, en cette période d'incertitude complète, il vaut peut-être mieux attendre et tenter de passer la crise en s'appuyant sur la trésorerie existante. "La PRJ est l'outil qu'il faudra sans doute utiliser lors de la reprise. Pour le moment, les entreprises vivent sur leur trésorerie", explique Grégory de Sauvage.

L'Etat en soutien

Une chose semble certaine aux yeux de Nicholas Ouchinsky: quel que soit le moment choisi, des PRJ vont être introduites massivement et l'Etat devra venir en soutien. Au moment de la mise en place de la première loi sur la continuité des entreprises en 2009, le législateur avait prévu de mettre les créanciers privés et publics sur le même pied. Mais au fil des réformes, l'Etat s'est arrangé pour récupérer son statut de créancier privilégié et, à de rares exceptions près, il convient de rembourser l'ONSS et la TVA à 100% de la valeur de leurs créances. "Il faut que l'Etat soutienne les procédures de réorganisation judiciaire", assure Nicholas Ouchinsky, qui plaide pour une égalité entre les différents créanciers.