La réouverture des commerces n'aura rien d'une sinécure

Syndicats et Comeos, la fédération sectorielle, ont abordé lundi les modalités de réouverture des magasins non alimentaires. Les syndicats, qui réclament des mesures contraignantes pour assurer la sécurité des travailleurs, sont restés sur leur faim.

Oui à un déconfinement et à un redémarrage progressif de l'économie, mais pas à n'importe quel prix. Depuis vendredi, on sait qu'en principe, les commerces non alimentaires pourront rouvrir à partir du 11 mai et les magasins de tissus et merceries une semaine plus tôt pour pouvoir produire les masques nécessaires au déconfinement. Les syndicats réclament des garde-fous.