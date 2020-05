La saga des masques s'invite à l'école

Les cours en présentiel dans les écoles catholiques ne devraient reprendre que le mardi 19 mai, soit un jour plus tard que prévu. En cause: une arrivée tardive des masques promis par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Encore une histoire de masques! Cette fois, ce sont les incertitudes quant à leurs livraisons aux écoles qui occupent le devant de la scène. En théorie, les élèves francophones de 6e primaire et des années terminales du secondaire doivent reprendre le chemin des classes le lundi 18 mai. Cette reprise est toutefois conditionnée au respect d'un certain nombre de règles, dont le port du masque pour les jeunes et les enseignants.