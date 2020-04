La santé d'une entreprise, c'est la santé de l'employé

Les entreprises trépignent. Picanol, groupe spécialisé dans les métiers à tisser, a annoncé mardi qu’il relançait sa production . Audi Brussels s’y prépare, nous disait-on lundi, même si le site ne précise pas la date de redémarrage. Volonté similaire chez Volvo Cars. Et on apprend que Sonaca, même si c’est en personnel (très) réduit, n’a jamais vraiment arrêté. Et que le groupe wallon guette le moindre mouvement dans son secteur pour refaire tourner les machines.

Les entreprises trépignent, et c’est normal. C’est d’abord salutaire (chaque jour, elles voient s’écraser leur bilan) et c’est sain (dans le cas des entreprises industrielles, l’outil s’use à ne pas être utilisé). Encore faut-il bien sûr que la reprise soit dûment pensée et négociée. Picanol assure avoir pris la décision en concertation avec les partenaires sociaux, et garantit la sécurité – entendez la fameuse distanciation sociale – pour une reprise dans la sérénité.