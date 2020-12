La stratégie vaccinale belge est sur le grill

Les ministres de la Santé planchent ce mercredi matin sur la stratégie de vaccination. C'est urgent, les premières doses pourraient arriver dans un mois et demi. Mais de nombreuses inconnues subsistent.

Les contours du plan de vaccination belge doivent être déterminés lors d'une conférence interministérielle Santé publique programmée ce mercredi matin. Pas mal de questions restent ouvertes auxquelles il faut répondre rapidement. Les publics prioritaires devraient notamment être arrêtés. La task force interfédérale vaccin covid-19 a proposé de vacciner d'abord le personnel et les résidents des centres de santé, le personnel de santé du social (comme dans les centres d'hébergement), les plus de 65 ans et ensuite les plus de 45 ans avec des facteurs de comorbidité. L'injection sera intégralement remboursée, on le sait déjà.

Mais la stratégie de vaccination doit largement dépasser la détermination des profils. La logistique et la communication sont des chantiers cruciaux.

Organiser la chaîne et convaincre

Pour les premiers publics cibles, le but est d'aller les vacciner dans les hôpitaux, centres d'hébergement et de santé. Pour le reste de la population, il va falloir mettre en place des centres de vaccination. Cela sera du ressort des Régions. Mais l'organisation en amont est dans les mains du Fédéral: négociation au niveau européen des contrats d'achat des vaccins, achat du matériel, transport et stockage de millions de doses.

70% Pour couper les chaînes de transmission du virus, il faudrait que 60 à 70% des Belges se fassent vacciner

L'objectif est que 60 à 70% de la population soit vaccinée, ce qui permettrait d'arrêter la transmission du virus. Environ 50% des Belges seraient d'accord, mais entre 30 à 40% se montraient toujours hésitants selon la dernière enquête de Sciensano sur ce sujet. Il va donc falloir convaincre et cette mission de communication sera un des gros chapitres de la stratégie anti-Covid. Le cdH s'en est inquiété hier au gouvernement wallon. Le chef de groupe des humanistes, François Desquesnes, a réclamé "un plan de communication proactif, utilisant tous les vecteurs de communication, pour diffuser une information accessible sur la vaccination et surtout à une identification des moyens humains, matériels et budgétaires qui seront mis en œuvre."

Les causes d'hésitation sont nombreuses et différentes stratégies seront nécessaires pour persuader de l'intérêt du vaccin, au niveau individuel mais aussi à l'échelle collective. Les médecins généralistes devront être impliqués dans ce travail.

C'est urgent...

Alors que plusieurs vaccins sont déjà en cours de production, avant d'avoir reçu leur approbation par les autorités compétentes, il est urgent que le plan de bataille soit établi, même si de nombreuses inconnues subsistent, comme la date exacte d'arrivée des doses sur notre marché, les avantages respectifs des différents produits qui seront disponibles par rapport aux profils à vacciner...