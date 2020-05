La surmortalité actuelle résulte bien du Covid-19

Selon les observations de la VUB, les lieux les plus touchés sont Mons, Bruxelles et Hasselt.

Les comparaisons laissent apparaître en Belgique une mortalité par habitant liée au Covid-19 parmi les plus élevées au monde . Ce constat pose souvent la façon d’enregistrer les décès, à savoir est-ce que notre pays n’attribue pas trop de décès au Covid-19 ? Le professeur Patrick Deboosere (VUB) a comparé les chiffres de mortalité liée au coronavirus avec les chiffres globaux des décès en Belgique . Il aboutit à un double constat.

Premièrement, la mortalité a été particulièrement élevée en Belgique entre le 1er et le 12 avril, avec un pic de 639 décès le 10 avril. Soit plus du double de la mortalité normale pour un tel jour. Le mois d’avril 2020 a été le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale.