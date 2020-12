La vaccination débutera dès lundi en Belgique

C'était plus qu'attendu; espéré même. Et c'est à présent confirmé. Ce lundi, l'Agence européenne du médicament a émis une opinion positive quant à la mise sur le marché d'un premier vaccin contre le Covid-19. Développé par le tandem BioNTech/Pfizer, et baptisé Comirnaty, d'après l'ARN (RNA en anglais), à la base de son fonctionnement. Calculée sur quelque 36.000 personnes de plus de 16 ans, son efficacité est de 95%.