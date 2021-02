La vaccination en entreprise soumise au respect des données privées

Alors que la campagne de vaccination anti-Covid est entrée en Belgique dans une nouvelle phase, de plus en plus d'employeurs s'interrogent sur leurs obligations envers leurs salariés.

"Un arrêté royal a déjà donné un rôle plus important à la médecine du travail en matière de testing et de tracing, mais rien encore pour la vaccination."

"Un arrêté royal a déjà donné un rôle plus important à la médecine du travail en matière de testing et de tracing, mais rien encore pour la vaccination", confirme Eline De Rijck, du cabinet d'avocats Loyens & Loeff.

En cas de force majeure

"Exiger la vaccination de son salarié sera peut-être dans ce cas légitime, sinon on se trouvera dans une situation où le salarié ne pourra pas effectuer sa fonction et devra être mis en chômage pour cas de force majeure médicale", explique Lucia Bellobuono, de Loyens & Loeff.

Respecter les données avant tout

De plus, l'employeur pourra tirer parti d'avantages légaux et fiscaux de cette prime.

Une vaccination volontaire

La seule carte en main d'un patron reste l'organisation d'une campagne interne de vaccination , mais toujours sur base volontaire. "Sur ce point, il n'y a pas beaucoup de règles et donc une grande marge de manœuvre", poursuit Eline De Rijck.

Un employeur ne peut pas non plus s'opposer à ce que son salarié préfère une vaccination auprès de son médecin traitant plutôt qu'au sein de l'entreprise. "L'employeur n'est toutefois pas obligé d'accepter un congé. De plus, les frais seront à la charge du salarié. C'est donc une option moins avantageuse pour le salarié", conclut Lucia Bellobuono.