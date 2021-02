La vaccination marque enfin ses effets en Belgique...

Les hospitalisations pour Covid augmentent, mais s'inscrivent en nette baisse du côté des maisons de repos, où la grande majorité des résidents sont vaccinés. Cet effet "vaccin" se marque aussi sur les décès.

La vaccination en maison de repos, avec les doubles doses Pfizer, a commencé en janvier et seules quelques maisons de repos doivent encore recevoir la deuxième injection. Quels effets peut-on déjà observer?

"Le nombre d'hospitalisations venant des maisons de repos a baissé de presque 30% en une semaine." Steven Van Gucht Virologue

Des résultats visiblement significatifs, alors que les données épidémiologiques sur la population générale incitent à l'inquiétude, avec une hausse moyenne de 24% de contaminations par jour (dont 53% par le variant britannique, qui gagne du terrain). Mais chez les plus de 90 ans, il y a eu 15% de cas Covid en moins en une semaine, et 2% de moins chez les plus de 80 ans.

"Le nombre d'hospitalisations venant des maisons de repos a baissé de presque 30% en une semaine", selon Steven Van Gucht, virologue et porte-parole de la lutte contre le Covid. Pourtant, les hospitalisations augmentent de 4% en général, et de 39% à Bruxelles.

Les données des décès parlent aussi: on relève 28 décès par jour dus au Covid, 30% de moins que la semaine précédente. Or, la principale baisse se marque en maisons de repos, où les décès ont diminué de moitié (-47%), alors que ce chiffre est plutôt stable (-2%) dans la population générale. Bref, la vaccination épargne bien des vies et soulage les hôpitaux, mais les variants du virus galopent...

"Il n'y a plus que cinq clusters avec plus de dix malades du Covid en maison de repos, pour toute la Wallonie." Vincent Frédéricq Femarbel

Les maisons de repos se déconfinent

"Il n'y a plus que cinq clusters avec plus de 10 malades du Covid en maison de repos, pour toute la Wallonie, alors qu'ils étaient plus de 50 lors du pic de la deuxième vague", relève Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel (fédération des maisons de repos de Belgique). Il reste aussi 52 homes avec moins de dix malades et 510 maisons de repos sont exemptes de cas.

60% A Bruxelles, le taux de 60% de vaccination ne serait pas atteint parmi le personnel des maisons de repos.

Celles-ci commencent d'ailleurs à se déconfiner. Si ce relâchement a déjà été lancé en Wallonie, là où 80% des résidents étaient totalement vaccinés depuis au moins dix jours, il débutera le 1er mars à Bruxelles, dans les institutions qui comptent au moins 90% de résidents vaccinés. Pourquoi une telle différence? Un seuil de 90% en Wallonie aurait écarté de nombreux établissements...