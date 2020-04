Le CEB passera à la trappe si le confinement se prolonge

L'exécutif communautaire a tranché : les épreuves certificatives externes dans les écoles primaires et secondaires passeront à la trappe si les jeunes ne reprennent pas les cours directement après les vacances de Pâques . En d'autres termes, une prolongation du confinement serait fatale au CEB en fin de 6e primaire, au CE1D à l'issue de la 2e secondaire et au CESS au terme de la 6e secondaire.

Le 20 avril, date couperet

"En raison des matières non vues et du manque de pratique, les épreuves certificatives risquaient de ne pas être adaptées au niveau de la majorité des élèves."

Dans le scénario, nettement plus plausible, d'une rentrée au-delà du 20 avril, ce sera une tout autre histoire. Les épreuves certificatives, que sont le CEB, le CE1D et le CESS, seront purement et simplement annulées. "En raison des matières non vues et du manque de pratique, elles risquaient de ne pas être adaptées au niveau de la majorité des élèves", explique le cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS). Modifier les contenus de ces épreuves est par ailleurs apparu "impossible" vu que les apprentissages ne sont pas abordés dans le même ordre dans toutes les écoles.