Le Codeco se penche sur le pass sanitaire renforcé...

À 14h30 ce mercredi, un comité de concertation aura lieu au palais d'Egmont. Un de plus, avec toujours ce même objectif: décider de mesures capables de faire baisser le nombre de contaminations en Belgique et donc d' alléger la pression sur les hôpitaux.

Quel renforcement attendre? Le panel de mesures envisageables est connu. Reste à voir la sélection et le dosage que détermineront les ministres du gouvernement fédéral et des entités fédérées. Voici les pistes.

Le télétravail obligatoire

La formule est connue: si les travailleurs prestent leurs heures de boulot à la maison, il y a moins de contacts sociaux . Moins de monde dans les transports en commun, moins de conversation autour de la machine à café, moins d'accidents sur les routes. On ne s'achemine cependant pas vers un télétravail total pour les professions qui le permettent, mais plutôt vers une formule de trois ou quatre jours par semaine . Les employeurs restent cependant très réticents et argumentent en affirmant qu'ils respectent les mesures sanitaires.

Le masque en intérieur

La regénéralisation du port du masque à l'intérieur semble être acquise, même dans les lieux fonctionnant avec le covid safe ticket. L'âge à partir duquel cette règle s'appliquerait l'est nettement moins. Il est question d'imposer le masque dès l'âge de 9 ans, donc aussi en classe à partir de la 4e primaire. Mais sur cette limite, il n'y a pas de consensus entre les experts ni entre les partis. Et pas toujours non plus au sein des partis.