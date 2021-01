Le Covid-19 a fait perdre 10 mois d'espérance de vie

L'espérance de vie aurait baissé de 10 mois en 2020, selon le Bureau du Plan, alors qu’elle augmentait en moyenne de 2,5 mois par an depuis 1992.

La crise sanitaire a solidement modifié notre façon de vivre, et elle a aussi un impact sur toute une série de statistique. Les chiffres de la mortalité pour 2020 ont ainsi montré que la Belgique a enregistré 127.134 décès l'année dernière, soit 18.389 de plus qu'en 2019. Et 17,72% de plus que la moyenne sur dix ans (2010-2019), selon Statbel.

Le Bureau du Plan s'est, lui, penché sur notre espérance de vie. Celle-ci aurait baissé de 10 mois en 2020, alors qu’elle augmentait en moyenne de 2,5 mois par an depuis 1992. En 2019, l’espérance de vie à la naissance était de 81,8 ans (hommes et femmes confondus). Pour 2020, elle est estimée à 80,9 ans, soit une baisse de 10 mois.

Cela signifie-t-il qu'un enfant né en 2020 aura une espérance de vie plus courte que s'il avait vu le jour deux ans plus tôt? Pas du tout. "L’espérance de vie telle que présentée ici mesure la durée de vie moyenne d’un individu s’il vivait tout au long de sa vie dans les conditions observées de l’année considérée", explique le Bureau du Plan.

1,54 enfant par femme

La fécondité est aussi touchée: elle serait de 1,54 enfant par femme en 2021. Et elle restera inférieure à 1,6 dans les cinq prochaines années. Déjà impactée par les conséquences de la crise financière de 2008 et les incertitudes (climatique, géopolitiques, etc.), la fécondité est désormais aussi impactée par la crise sanitaire qui participe à ce flou autour de l’évolution future de la société.

Elle remontera progressivement à 1,7 enfant par femme en 2035, estime le Bureau du Plan, "un niveau qui reste largement en dessous du nombre moyen d'enfants par femme nécessaire pour garantir le remplacement des générations, soit 2,1 enfants".

Croissance de la population

La population en Belgique augmentera, en moyenne, de 25.000 habitants par an, pour atteindre 12,8 millions d’habitants en 2070, contre 11,5 millions en 2020. Mais l'impact du Covid-19 sur la mortalité et sur la limitation des mouvements internationaux fait actuellement baisser le nombre d’habitants supplémentaires par rapport à ces dernières années. Ils seraient 8.000 de plus en 2020, alors que la moyenne des 30 dernières années était de 52.000.