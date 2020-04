Le Covid-19 en Belgique: "On s'oriente vers une situation plus stable"

"On s'oriente vers une situation plus stable" : cette phrase d'Emmanuel André, porte-parole de la lutte contre le Covid-19 en Belgique, résume bien ce que la tendance de ces derniers jours laisse espérer. Les chiffres de la contamination au Covid-19 tendent en effet à se stabiliser.

1.143 décès

"Même si l'augmentation est moins rapide de jour en jour, le nombre d'hospitalisations et d'admissions en USI augmente toujours", note l'épidémiologiste Marius Gilbert dans un tweet. "On espère voir ce nombre diminuer plus fortement dans les prochains jours et se mettre à être négatif."