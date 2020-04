Le Covid-19 inflige une claque historique au PIB chinois

Un coup de frein inédit pour la croissance chinoise: le PIB s'est effondré de 6,8% au 1er trimestre, son plus mauvais résultat depuis la fin de l'ère maoïste, au moment où l'épidémie de Covid-19 paralysait le pays.

Bien que sujet à caution, le chiffre du PIB de la Chine est toujours scruté, vu le poids du pays dans l'économie mondiale. "La contraction réelle au 1er trimestre est sans doute bien plus forte que ce que les chiffres (officiels) suggèrent ", estime l'économiste Ting Lu, de la banque d'affaires Nomura. Cette baisse est moins prononcée que les prévisions d'un groupe d'analystes sondés par l'AFP (-8,2%), dont l'un des membres prédisait même un recul de 15%. Il s'agit néanmoins de la plus mauvaise performance depuis le début des publications trimestrielles du PIB par la Chine au début des années 90.

Au dernier trimestre 2019, la croissance s'était inscrite à 6% sur un an. En termes annuels, la Chine n'a pas connu de contraction de son PIB depuis 1976. Le score du premier trimestre était particulièrement attendu, la Chine ayant été fin 2019 le premier pays frappé par le coronavirus. Mais en pleine propagation du virus dans le monde, la Chine "doit affronter de nouvelles difficultés et défis pour redémarrer l'activité et la production", a admis devant la presse un porte-parole du Bureau national des Statistiques, Mao Shengyong.