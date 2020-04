Le Covid-19 n'a pas effacé le réchauffement

Le monde doit combattre le réchauffement climatique avec la même "détermination" que la pandémie de Covid-19, a demandé mercredi l'ONU, avertissant que la crise climatique n'a pas disparu et menace toujours des milliards de gens .

"Nous devons circonscrire le changement climatique tout autant que la pandémie", a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) , à l'occasion de la cinquantième Journée de la Terre. "Certes, le Covid-19 a provoqué une grave crise sanitaire et économique au plan mondial, mais si nous ne luttons pas contre le changement climatique, le bien-être humain, les écosystèmes et les économies pourraient être menacés pendant des siècles", a averti le chef de cette agence onusienne.

L'ONU est d'autant plus inquiète que "les crises économiques précédentes ont souvent été suivies d'une reprise accompagnée d'une croissance des émissions de carbone bien plus forte". Elle réclame la mise en place de plans de relance post-pandémie favorisant une "croissance plus verte".