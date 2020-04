Le Covid-19 plombe les revenus de RTL

Le groupe de médias a vu son chiffre d’affaires publicitaires reculer de près de 5% au premier trimestre. La situation est plus compliquée en Belgique.

Après une longue période de croissance RTL Group , le n° 1 européen de la télévision, a vu ses revenus sensiblement reculer au premier trimestre en raison de la crise du coronavirus. Début mars, le groupe enregistrait les premières annulations de spots publicitaires, ainsi que des reports de productions. In fine, ses recettes publicitaires ont chuté de 4,8% à 1,035 milliard d’euros et, malgré une croissance des activités dans le numérique, le chiffre d’affaires total est en repli de 3,4% à 1,466 milliard d’euros.

En Belgique, à périmètre constant (hors la prise en régie de TF1 Belgique, arrivé dans son portefeuille fin juin 2019), le recul de RTL est plus important: -7,8%. Il est surtout marqué en télévision (-11,2%), moins en radio (-3,8%). Et le deuxième trimestre s’annonce bien pire encore. Dès le mois de mai, RTL Belgium a prévu de faire de nouvelles économies. Jusqu’ici près de la moitié des effectifs (315 collaborateurs) était passé à 4/5e temps. Dès le 1er mai, 60 ne travailleront plus que 2 à 3 jours par semaine, l'entreprise s'engageant à faire en sorte qu'ils puissent continuer à toucher 90% de leur salaire.