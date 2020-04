Le Covid-19, un stimulant mais pas une lame de fond pour le commerce en ligne et les circuits courts

Le commerce de produits alimentaires est l'un des gagnants de la crise du Covid-19. Le recours aux achats en ligne devrait s'accélérer et les circuits courts attirer davantage de clients, mais sans créer une lame de fond. Et le pouvoir d'achat futur en inquiète plus d'un.

Après le stockage compulsif du début du confinement, les paniers d'achats sont toujours plus remplis que d'habitude. Logique: la majorité de la population est en télétravail, elle ne s'achète donc plus de repas sur le pouce à midi, ne va plus au restaurant et ne va plus boire un verre au café. Toutes les dépenses alimentaires se concentrent donc sur les magasins d'alimentation. Les clients veillent à ne pas multiplier les passages en magasin. Exemple: l'augmentation des ventes de cigarettes chez Delhaize. Chez Colruyt, c'est la fermeture des jardineries pendant plusieurs semaines qui a dopé les ventes d'articles de jardin.