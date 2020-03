Le FMI appelle à un plan de relance mondial

Les arguments en faveur d'un stimulus fiscal mondial coordonné et synchronisé se renforcent d'heure en heure.

"Les arguments en faveur d'un stimulus fiscal mondial coordonné et synchronisé se renforcent d'heure en heure", souligne sa directrice générale, Kristalina Georgieva, dans un post de blog qui accompagne une note politique listant les mesures préconisées par l'institution créée pour promouvoir la stabilité financière (Policy Steps to Address the Corona Crisis).