Le Fédéral demande à bpost de distribuer du tissu filtrant

Avec la bonne volonté de la population

Fabrication par des ateliers locaux

Le cabinet Geens aurait déjà discuté de cette problématique avec les associations des villes et communes. Plusieurs villes et communes ont déjà annoncé qu’elles aideraient leurs citoyens à trouver des masques de protection, mais il leur a été conseillé de commander des masques ou de les faire fabriquer par des ateliers locaux, où les tissus filtrants pourraient être livrés. Dans une deuxième vague, les villes et communes pourraient, en plus de bpost, aider à distribuer les tissus filtrants.