Le Fédéral veut geler les procédures de faillites

Un projet d’arrêté royal est ainsi en réflexion au sein du cabinet du ministre en charge des PME et des Indépendants, le libéral Denis Ducarme. Il devrait passer en gouvernement dans les prochains jours. Son but : " protéger les indépendants et les entreprises en difficulté en gelant temporairement les procédures de faillites qui seraient engendrées par la crise actuelle ", explique le cabinet du ministre.