Le Groupe des Dix s'entend sur un cadre pour la reprise

Les syndicats et les employeurs se sont entendus sur un cadre pour la relance des entreprises non essentielles. Un guide, élaboré par le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, servira de référence pour les secteurs lorsqu'un démarrage pourra avoir lieu.