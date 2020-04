Le Japon déclare l'état d'urgence pour contenir le Covid-19

Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré mardi l'état d'urgence jusqu'au 6 mai dans sept préfectures: Tokyo et ses régions limitrophes (Kanagawa, Saitama et Chiba), Osaka et Hyogo (ouest) et Fukuoka (sud-ouest). Au total, plus de 50 millions de personnes sont concernées, soit 40% de la population du pays. "Face à une situation qui peut gravement affecter la vie de chacun et l'économie, j'ai décidé de déclarer l'état d'urgence", a annoncé mardi M. Abe.