"Le PS utilise la crise pour imposer son idéologie"...

On le sent, le monde politique ronge son frein alors que l'urgence sanitaire dictée par le Covid-19 place les exécutifs au devant de la scène. La N-VA a voté les pouvoirs spéciaux mais a refusé de voter la confiance au gouvernement Wilmès. Interview avec Peter De Roover, chef de groupe N-VA à la Chambre et représentant de son parti au sein du kern+, ou superkern, du samedi, le conseil de ministres qui associe le gouvernement MR, Open Vld, CD&V aux sept partis qui ont voté les pouvoirs spéciaux.

Comment jugez-vous la gestion de cette crise par le gouvernement? Maggie De Block fait-elle le job?

Je ne vais pas, maintenant, m’exprimer sur qui fait quelle faute. Beaucoup de critiques sont formulées au sujet de la gestion de crise, sur la question des masques, des tests, etc. Il faudra que tout cela soit analysé par le Parlement une fois que cette crise sera terminée. Nous faisons des suggestions pour améliorer la gestion de crise et nous montrons constructifs au sein du kern+.

On avait annoncé 10.000 tests quotidiens, on n'y est pas encore. L’approvisionnement en masques est toujours problématique.

Effectivement. Je comprends que ces tests doivent être validés, mais je trouve qu’on aurait dû s’attaquer à ce problème plus tôt. Il est important d’être en mesure de tester suffisamment dans le cadre d’une stratégie de sortie de confinement. Et donc sortie de crise. Il va falloir refaire des stocks stratégiques pour une série de matériel.

Il faudra une commission d'enquête Covid-19?

C’est une possibilité, mais cette discussion technique n’est vraiment pas à l’ordre du jour pour l’instant.

Etes-vous satisfait du fonctionnement de ce superkern à 10 partis? Certains se plaignent de lenteurs.

"L’idée que ce kern peut se comporter comme un super gouvernement est fausse, ce n’est pas le but que cela devienne un lieux où des grands accords se dessinent." Peter De Roover Chef de groupe N-VA à la Chambre

Je me suis montré un peu ironique la semaine dernière en conférence des présidents de la Chambre en faisant remarquer qu’on va parfois plus vite quand on passe par le Parlement. Pourtant, le but des pouvoirs spéciaux est précisément d’agir vite. Nous soutenons les pouvoirs spéciaux, mais uniquement pour les situations qui l’imposent. Je rappelle que le Parlement reste ouvert et doit prendre en charge certains débats, il ne faut pas alourdir le menu de ce superkern. Je rappelle que toute cette construction avec ce kern élargi est nouvelle et ne repose sur aucune loi, aucun règlement. L’idée que ce kern peut se comporter comme un super gouvernement est fausse, ce n’est pas le but que cela devienne un lieu où de grands accords se dessinent. Le rôle de ce kern est de déterminer quels arrêtés royaux doivent être pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux.

L’idée est donc de davantage passer par le Parlement et de laisser à ce kern les questions vraiment urgentes ?

Absolument. J’ai été très étonné de lire M. Nollet (le coprésident d'Ecolo, NDLR) faire des propositions et annoncer qu’il en parlerait dans ce kern+. Ce n’est pas le rôle de ce kern+. Les propositions, on peut les faire en tant que membres du Parlement. Les pouvoirs spéciaux doivent être utilisés de la manière la plus restrictive possible.

Cette situation doit-elle durer plus de trois mois?

Il a été prévu de pouvoir prolonger les pouvoirs spéciaux jusqu'à six mois, mais j’espère que trois mois suffiront. Si cette crise aiguë passe, je ne vois pas pourquoi on maintiendrait les pouvoirs spéciaux trois mois de plus.

Après la crise, reprendra-t-on les négociations fédérales là où elles ont échoué?

Je me demande toujours pourquoi ce vote de confiance est intervenu. Ces pouvoirs spéciaux ne concernent que les aspects "corona", pourquoi demander à nouveau la confiance? Une fois la crise passée, on ne peut pas imaginer donner la confiance à un gouvernement qui n’a pas de programme. De toute évidence, un gouvernement sans programme, qui n’est soutenu que par 38 députés sur 150, ne peut demander la confiance du parlement. Il faut un programme gouvernemental et essayer de former un gouvernement normal après la crise. Des négociations pourront reprendre mais je ne sais pas quand. Nous sommes dans l’improvisation totale.

Faudra-t-il retourner aux urnes une fois cette crise terminée?

"On ne peut pas donner l’impression que le Covid-19 détermine toute la politique. Les solutions socialistes aux conséquences du virus ne sont pas celles du centre droit." Peter De Roover Chef de groupe N-VA à la Chambre

J’ai l’impression que certains partis estiment pouvoir rester en affaires courantes très longtemps. L’union nationale dont on nous parle ne peut concerner que l’urgence de cette crise sanitaire. Dès le moment où il faudra parler de ses conséquences socio-économiques, il faudra autre chose. On ne peut pas donner l’impression que le Covid-19 détermine toute la politique. Les solutions socialistes aux conséquences du virus ne sont pas celles du centre droit. L’offensive que le PS est en train de lancer (Paul Magnette a proposé un plan de sortie de crise cette semaine, NDLR) n’est rien d’autre qu’une instrumentalisation des circonstances pour imposer une ligne idéologique. Cette impression qu’on veut donner que l’État est de retour, qu’il faut plus d’État, c'est une idée portée par les socialistes. On doit penser aux autorités au sens large pour atteindre l’efficacité qu’on attend d'elles. Peut-être avons-nous eu juste trop d’État et trop peu d’efficacité de sa part. Il y a là une ligne de fracture politique.

Cette crise n’a-t-elle pas bousculé l’opinion publique de telle sorte que des élections anticipées s’imposeraient?

Ce gouvernement en affaires courantes ne peut pas continuer et il faudra tout faire pour former un gouvernement de plein exercice pour gérer la post-crise corona et les défis économiques gigantesques qui nous attendent. Et cela de façon cohérente sur le plan idéologique. Si on arrive à former un gouvernement, pas besoin de convoquer les électeurs.

Quelle stratégie de déconfinement?

On ne peut donner une date pour passer à un confinement plus light. Je ne crois pas qu’on pourra rouvrir toutes les portes en même temps, il faudra faire cela graduellement. Qui et quand on pourra recommencer à fonctionner, il faudra évidemment se baser sur les avis du secteur des soins de santé. Mais je voudrais souligner que, et cela n’a rien à voir avec une logique d’entreprise mais bien avec une question d’intérêt général, il faudra que l’économie reprenne le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier que des soins de santé efficaces sont financés par des rentrées fiscales qui proviennent de l’activité économique.

Quelles sont vos recettes pour redresser l’économie?

La situation donne l’impression que les moyens de l’État n’ont plus de limites. La dette va probablement atteindre 110% du PIB en 2020. Cette facture devra être payée. Notre point est qu’il faudra faire en sorte que l’inactivité des gens ne perdure pas. Si les circonstances font que les entreprises doivent fermer leurs portes, il faut veiller à ce que l’activité se maintienne. L’activité, le travail, est la première forme de solidarité car c’est grâce à cela qu’on trouvera les moyens de refaire tourner le système.

Et sur l’interdiction des dividendes versées par les entreprises soutenues par l’Etat?

Les entreprises doivent réaliser que personne n’accepterait, aujourd’hui, dans ces circonstances, les versements de dividendes. L’attitude de BNP Paribas est à cet égard une provocation.

Avez-vous confiance en cet Exit group qui doit préparer l’après crise?

Nous espérons que ce groupe va bien travailler et nous verrons ce qui en sortira en pratique. Je crains toutefois qu’on donne l’impression que la relance ne serait qu’une question purement technique. Ce n’est pas vrai, la relance dépendra aussi pour une grande part de choix politiques et idéologiques.

Niveau relance économique, voyez-vous des divergences Nord-Sud?

"Une compagnie aérienne qui est entre des mains allemandes n’est peut-être pas à classer parmi les entreprises stratégiques." Peter De Roover Chef de groupe N-VA à la Chambre

Au niveau politique, nous avons des majorités très différentes. Il y a une logique plus collectiviste en Wallonie, je ne parle pas des gens, mais des partis politiques. Le clivage est toujours le même, entre soutien à l’inactivité et activation.

L’État doit-il entrer dans le capital de grandes entreprises en danger, voire en nationaliser certaines? Quid de Brussels Airlines?