Le Pain Quotidien passe par la case tribunal pour se relancer

Plombé par les marchés britannique et américain, le Pain Quotidien doit se réorganiser. Il va introduire une demande de réorganisation judiciaire (PRJ), quitter la Grande-Bretagne et les États-Unis et créer une nouvelle entité avec le soutien de Cobepa, son actionnaire principal qui rachète la dette bancaire.

Confronté à des difficultés financières notamment sur les marchés britannique et américain et face à la crise causée par le Covid19, le Pain Quotidien a dû se tourner vers le tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour introduire une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) afin de se mettre à l'abri de ses créanciers, a appris L'Echo. Cobepa, l'actionnaire principal de la chaîne, nous a confirmé l'information.

La nouvelle ne constitue pas une grande surprise. Il y a quelques jours, nous apprenions que la maison-mère envisageait de vendre sa filiale britannique tandis qu'elle réduisait la voilure et licenciait à tour de bras aux États-Unis.

Lire aussi | "La crise du coronavirus blesse gravement le Pain Quotidien"

Pain Quotidien bis

Il semble que les choses se soient accélérées ces derniers jours et la crise du Coronavirus n'a rien arrangé. D'après nos informations, le Pain Quotidien a donc décidé de se tourner vers le tribunal de l'entreprise pour se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Mais il nous revient que la chaîne a un plan dans sa besace. Cobepa, l'actionnaire majoritaire du Pain Quotidien (qui déteint 43% du capital) a trouvé un accord avec les banques pour racheter la dette bancaire qui, selon les derniers résultats, s'élève à près de 80 millions d'euros.

"Nous avons demandé aux managers locaux de ces deux marchés de trouver une solution pour leur avenir, mais sans le soutin financier du Pain Quotidien". Jean-Marie Laurent Josi CEO de Cobepa

Il est également acquis que le Pain Quotidien se retirera de Grande-Bretagne et des États-Unis en propre et que les magasins de la chaîne pourraient y être exploités par des masters franchisés. "Nous avons demandé aux managers locaux de ces deux marchés de trouver une solution pour leur avenir, mais sans le soutien financier du Pain Quotidien", nous a expliqué Jean-Marie Laurent Josi, le CEO de Cobelpa et président du Pain Quotidien. Des discussions seraient déjà bien avancées concernant les reprises de ces deux marchés.

Une fois ces deux opérations effectuées, le Pain Quotidien créera une nouvelle entité dans laquelle il logera la marque mondiale, l'atelier de production du pain, Le Pain Quotidien Belgique et France et les différentes master franchises. A priori, rien ne change pour le Japon, le Brésil, le Moyen-Orient, le Mexique et l'Argentin où les boutiques sont déjà exploitées en master franchise. Les nouvelles master franchises britannique et américaine devraient être logées dans un nouveau "Pain Quotidien bis".

"De cette façon, nous pensons mettre fin à l'incertitude qui portait sur l'avenir du Pain Quotidien et nous permettons au groupe de repartir sur de bonnes bases. Au moment de la reprise, après la crise du Coronavirus, le consommateur ne devrait rien remarquer", a encore précisé le CEO de Cobepa.

"Nous pensons mettre fin à l'incertitude qui portait sur l'avenir du Pain Quotidien et nous permettons au groupe de repartir sur de bonnes bases". Jean-Marie Laurent Josi CEO de Cobepa

La PRJ devrait être introduite dans les prochains jours au tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Cobepa a déjà nommé un "Chief Restructuring Officer" dans ce dossier afin de remettre le groupe sur les rails.