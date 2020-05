Le Pain Quotidien trouve un partenaire pour sa branche américaine

L’américain Aurify Brands soulagera la chaîne belge de sa filiale US dont elle obtient la franchise. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation plus large des activités de l’enseigne.

Pour cause de difficultés profondes rencontrées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis , que la crise du coronavirus avaient encore accrues, il avait été demandé aux managers locaux du Pain Quotidien de trouver une solution pour l’avenir anglo-saxon de l’enseigne. C’est désormais chose faite, du moins, au Pays de l’Oncle Sam.

Avant le Royaume-Uni?

Quand, au niveau belge, le groupe poursuit une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ). Et ce, alors que de son côté, Cobepa, son principal actionnaire (à 43%) a désormais racheté toutes les dettes bancaires de la chaîne, et se prépare à présenter un projet de "Pain Quotidien bis", englobant aussi bien les filiales belge et française, que l'Atelier du Pain (l'atelier de production), les droits de la marque et les contrats avec les franchisés internationaux. USA et UK compris.