Le Parlement européen met fin aux vols à vide

Les députés européens adoptaient ce jeudi soir en urgence et à distance trois mesures liées au Covid-19.

Trois mesures de la première heure

"En temps normal, il faut au moins six mois au législateur pour amender et adopter un texte, cette fois, quinze jours auront suffi."

Le Parlement validait aussi l’initiative d'investissement en réponse au coronavirus (CRII): la Commission avait proposé en urgence de mobiliser 37 milliards d’euros d’investissement pour répondre rapidement aux besoins des secteurs les plus exposés, à commencer par la santé. Huit milliards d’euros de préfinancements non dépensés dans le cadre des fonds structurels (92 millions pour la Belgique) seraient complétés par 29 milliards du fonds européen d’investissements stratégiques. Une réponse rapide, en attendant le déploiement d’initiatives plus ambitieuses – la Banque européenne d’investissement espère mobiliser 240 milliards.