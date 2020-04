Le Premier ministre français Edouard Philippe évoque un déconfinement à très petits pas

Le Premier ministre français a assuré que le pays disposerait de suffisamment de masques pour protéger les citoyens le 11 mai prochain. Une campagne massive de tests aura également lieu.

Le Premier ministre Français a dévoilé mardi après-midi sa feuille de route du déconfinement du pays à partir du 11 mai. A contrario d'autres pays, Edouard Philippe a choisi de donner la primeur de ces mesures au Parlement, une exception en Europe, qui ont fait l'objet d'un débat puis d'un vote. Devant 75 députés sur 577, dont 40 de la majorité, le Premier ministre a tenu un discours grave, invitant chaque Français à la responsabilité. "La décrue de cas est engagée", a-t-il convenu avant de souligner qu'"un confinement prolongé aurait pour la nation des conséquences gravissimes pour l'économie", et ce "avec un risque d'écroulement".

"Néanmoins, le virus va continuer de circuler, a-t-il mis en garde, de sorte que si les indicateurs sont plus mauvais que prévu, et que l'on dépasse les 3.000 nouveaux cas de contamination prévus par le conseil scientifique, le gouvernement pourrait prendre la décision in extremis de décaler cette date. Hier, j'ai reçu du directeur général de la santé des modélisations moins favorables. Peut-être parce que les comportements se relâchent un peu."

700.000 tests par semaine

Si la date du 11 mai est respectée, le triptyque de rigueur sera de protéger, tester et isoler les personnes symptomatiques. Outre les gestes barrières, Edouard Philippe a nié tout risque de pénurie de masques. "Il y en aura assez dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai", a-t-il affirmé en se défaussant sur les scientifiques pour justifier les erreurs passées. "Désormais, nous recevons près de 100 millions de masques chirurgicaux par semaine, et près de 20 millions de masques grand public lavables à compter de mai."

Les pharmacies et la grande distribution seront invitées à vendre des masques jetables ou lavables. Les collectivités ont également été incitées à passer commande: le gouvernement les soutiendra "en prenant en charge 50% du coût des masques dans la limite d’un prix de référence. Et nous avons réouvert les marchands de tissus et les ateliers de couture, et diffusé des guides pratiques de confection de masques, afin que chacun se mobilise pour en produire", a-t-il détaillé, incitant les Français au système D.

"Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai, ou nous le ferons plus strictement." Edouard Philippe Premier ministre français

Enfin, autre point sensible, les tests : "Nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixé l’objectif de réaliser au moins 700.000 tests virologiques par semaine au 11 mai." "Pourquoi 700.000 ?", poursuit-il. "700.000, cela nous donne la marge qui nous permettra, en plus des tests des chaînes de contamination, de mettre en œuvre des campagnes de dépistage comme nous l’avons déjà engagé pour les Ehpad notamment."

Dès lors qu'une personne aura été testée positive, un travail de recherche sera entrepris par des "brigades" dans chaque département, en vue de retrouver ses contacts, afin de les tester à leur tour et de les isoler. Enfin, s'agissant de l'usage de l'application de traçage StopCovid, qui fait l'objet de nombreuses réticences y compris au sein de la majorité, ce dernier fera en temps voulu l'objet "d'un débat et d'un vote spécifiques", selon le Premier ministre.

Limite des déplacements

Devant la crainte d'une deuxième vague, la cadence de réouverture des collèges et lycées sera plus graduelle que prévu. Si les crèches et les écoles rouvriront dès le 11 mai, avec un nombre d'enfants limité, les collèges ne le seront pas avant le 18 mai et seulement dans les zones les moins affectées, et les lycées pas avant juin. Côté activités économiques, le télétravail reste recommandé au moins dans les trois semaines qui viennent, ainsi que les horaires décalés, et ce notamment pour éviter l'engorgement des transports en commun, où le masque sera obligatoire.

Vue en plein écran Le Premier ministre Edouard Philippe présente le plan de déconfinement à l'Assemblée nationale à Paris. ©Photo News