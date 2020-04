Le Télévie aura du mal à battre ses records passés

Alors que les dons affluent un peu partout pour lutter contre le coronavirus, le Télévie accuse le coup. Et avec lui, la lutte contre la leucémie et le cancer dans le pays.

Et pour cause, l’opération caritative a vu l’ensemble de son agenda chamboulé suite aux mesures de confinement décidées par le gouvernement. Des ventes aux enchères à sa soirée de clôture décalée d’avril à début septembre, en passant par ses plus de 600 événements locaux (dont 200 sont reportés), a fait savoir mardi lors d’une vidéoconférence du cercle d’affaires B19 Philippe Delusinne, administrateur délégué de RTL Belgium, l'organisateur de l'opération caritative.