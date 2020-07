Le bon usage du masque au restaurant est plus compliqué qu'il n'y paraît

Enlever et remettre...

La question du port du masque a été tout particulièrement traversée par ces atermoiements. Au début, le masque n'était guère conseillé parce que, comprenait-on, il y avait de telles règles à respecter pour un usage sécurisé que le commun des mortels n'était pas apte au port de cette protection. On a entendu le monde politique le dire, mais des experts aussi. Aujourd'hui, le masque est considéré comme un instrument à la pointe du combat contre le virus et on suppose que chacun a compris comment l'appliquer; d'autant que son usage se répand encore, par la force de l'obligation: désormais il faudra aussi le porter, notamment, au restaurant et au café. Sauf quand on est assis à table. Ça, c'est clair.