Le bourgmestre d'Alost veut refuser les patients Covid de Bruxelles

Un plan prévoit la capacité des lits réservés aux patients Covid en Belgique et une répartition entre hôpitaux. Mais le bourgmestre N-VA dAlost se dit opposé aux "transferts" de patients bruxellois vers les hôpitaux de sa ville.

81 de malades sont admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux belges pour une infection au coronavirus. Lundi, 937 patients souffrant de la Covid-19 étaient hospitalisés, dont 195 aux soins intensifs et 83 sous respirateur.

Nous sommes entre les phases 0 et 1, selon les hôpitaux. Yves Van Laethem Virologue

La moyenne augmente chaque jour et donc, les hôpitaux belges se préparent à accueillir davantage de patients. Un plan de répartition comportant cinq phases (0, 1A, 1B, 2A et 2B) existe, fixant le nombre de lits à mettre à disposition. Ce plan assure aussi la solidarité entre les établissements afin de garantir une prise en charge optimale des patients.

Une répartition qui déplaît à certains

Le plan prévoit actuellement de réserver au total 1.200 lits réguliers et 300 lits de soins intensifs pour les patients atteints du virus. La capacité peut toutefois être augmentée jusqu'à 8.000 lits réguliers et 2.000 lits de soins intensifs, comme lors du pic de la première vague au mois d'avril, mais cela aura des répercussions sur le fonctionnement normal des hôpitaux, "ce que nous voulons absolument limiter", affirme Yves Van Laethem. Pour l'heure, "nous sommes entre les phases 0 et 1, selon les hôpitaux".

Les limites de notre solidarité médicale ont été atteintes. Christoph D'Haese (N-VA) Bourgmestre d'Alost

Mais déjà, ça gronde...Le bourgmestre d'Alost, Christoph D'Haese (N-VA), veut pouvoir refuser à l'avenir les patients atteints de Sars-CoV-2 en provenance de Bruxelles. "Les limites de notre solidarité médicale ont été atteintes", a-t-il dit à la VRT. Le plus grand hôpital d'Alost, avec plus de 600 lits, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, nie que la capacité maximale a été atteinte. À Alost, deux hôpitaux, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) et Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), font partie d'un réseau avec les hôpitaux bruxellois UZ Brussel et AZ Sint-Maria (ASZ) à Hal, qui sont confrontés à une augmentation significative des admissions.

La capacité n'est pas dépassée par des personnes venant de Bruxelles. Chris Van Raemdonck Porte-parole de l'AZ Sint-Maria de Hal

Transferts de patients

Dans la phase actuelle, les hôpitaux gardent 15% des lits disponibles pour les patients Covid. C'est également le cas à Bruxelles, où ces chiffres seraient approchés.

Cependant, l'ASZ ne donnait pas de chiffres lundi après-midi sur le nombre de patients Covid actuellement admis et sur la proportion de patients en provenance de Bruxelles. "La capacité n'est pas dépassée par des personnes venant de Bruxelles", a déclaré lundi le porte-parole de l'hôpital Chris Van Raemdonck. "Ce n'est certainement pas le cas."

15% Actuellement, 15% des lits sont gardés pour les patients Covid

Christoph D'Haese s'est exprimé à la VRT contre les "transferts" de patients bruxellois vers les hôpitaux d'Alost. "Il va sans dire que les gens ont besoin d'être aidés", a-t-il déclaré. "Mais il y a des limites à la solidarité médicale et je crois que cette limite est maintenant atteinte." Le bourgmestre est également président de l'ASZ et, en tant que responsable de la cellule de crise, est également en contact avec les acteurs médicaux de sa région.

Qu'en pensent les hôpitaux?