Le casse-tête du prochain Codeco...

Les métiers de contact (hors coiffeurs) attendent confirmation de leur reprise au 1 er mars . Pour les voyages, la Commission européenne presse la Belgique de supprimer l’interdiction des déplacements non essentiels à l’étranger. Georges-Louis Bouchez, le président du MR, a ajouté sa voix au débat ce week-end. La mesure sera réévaluée ce 26 février et pourrait bien ne pas survivre après la date initialement annoncée du 1 er mars .

Les espoirs de l'horeca

Un plateau assez haut

La situation épidémiologique décidera, en partie, de la quantité de lest qui sera lâchée. Les indicateurs stagnent sur un plateau depuis plusieurs semaines, à un niveau assez élevé, avec 120 hospitalisations par jour actuellement, alors qu’il n’y en avait plus que 15 lors du retour du public dans les événements culturels en juillet dernier… Le premier ministre Alexander De Croo et les experts Steven Van Gucht et Yves Van Laethem donneront en début d'après-midi, à 14h30, une conférence de presse sur les chiffres du coronavirus.