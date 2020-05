Le championnat de foot définitivement arrêté

Sans surprise, l'assemblée générale de la Pro League de football a voté pour l'arrêt définitif du championnat de football pour cause de coronavirus. La 30e journée et les play-offs ne seront pas disputés: le FC Bruges est champion de D1A et participera aux poules de la Ligue des Champions, La Gantoise aux préliminaires de cette même compétition, Charleroi aux poules de l’Europa League, l’Antwerp et le Standard aux préliminaires de cette même compétition. Waasland-Beveren est relégué en D1B.