Le chômage temporaire au menu du kern

Le Conseil des ministres restreint (Première ministre et vice-Premiers ministres) doit statuer vendredi sur un large package de mesures d'accompagnement de la phase 3 du déconfinement qui doit démarrer le 8 juin. Le travail préparatoire bat son plein au niveau fédéral, dans les Régions et Communautés en vue d'un nouveau Conseil national de sécurité programmé le 3 juin prochain. Une communication très attendue, notamment par les secteurs de l'horeca et de l'événementiel, toujours soumis à un confinement strict.